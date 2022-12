Tg2, rivoluzione al vertice: "Ecco il nuovo direttore"

13 dicembre 2022 a

È tempo di nomine in casa Rai: domani mattina si riunirà il cda guidato dall'amministratore delegato Carlo Fuortes. La casella da riempire è quella della direzione del Tg2, rimasta vuota dopo che Gennaro Sangiuliano è diventato ministro della Cultura del governo Meloni. Di qui la necessità di un nuovo responsabile. A fare da "supplente" in questo periodo è stato Carlo Pilieci, che pare comunque si sia difeso bene.

Per la sostituzione di Sangiuliano pare sia in corsa un solo candidato. Secondo quanto riportato da Marco Castoro su Leggo, "ai consiglieri di Viale Mazzini" sarebbe arrivato "soltanto il suo curriculum". Di chi si parla? Di Nicola Rao, da un anno vicedirettore del Tg1, che godrebbe di ampio e notevole apprezzamento sia all'interno che all'esterno dell'azienda.

La sua eventuale nomina, che non dispiacerebbe a Giorgia Meloni, potrebbe essere il primo passo verso quella che è considerata come la nomina più ambita, ovvero quella della direzione del Tg1, che in genere ogni governo ottiene. Tg2 a parte, però, per le altre nomine bisognerà aspettare ancora un po’ di tempo, anche perché l’attuale cda è in scadenza nel 2024. Si presume, quindi, che si aspetterà la fine del mandato per rinnovare le cariche. "A meno che… Fuortes non abbia un altro incarico prestigioso prima", chiosa Castoro su Leggo.