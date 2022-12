Otto e Mezzo, Scanzi: clamorosa gaffe su Floris da Lilli Gruber

14 dicembre 2022 a

a

a

Ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7, nella puntata del 13 dicembre, Andrea Scanzi ad un certo punto, sul finale, taglia corto per non sforare i tempi e non toglierne a Giovanni Floris e a DiMartedì. Peccato però che ieri sera il talk show di Floris non sia andato in onda. I telespettatori infatti, dopo la Gruber si sono ritrovati il film La Figlia del generale, con John Travolta.

"Letta parte lesa nel Qatargate?", la bomba di Scanzi: "Certe gole profonde..."

Il programma di Giovanni Floris, non è saltato per nessun particolare motivo. Semplicemente, come ogni stagione, DiMartedì si è fermato per le festività natalizie e presto tornerà in onda. Lo aveva annunciato La7 la settimana scorsa con un post pubblicato sulla sua pagina Twitter: "Grazie agli oltre 1 milione e 313mila spettatori, che sono stati con noi durante l'ultima puntata di stagione, DiMartedi ha raggiunto il 7,95% di share! Vi aspettiamo a gennaio! Alé!".

"Piagnisteo come propaganda": minacce di morte, vergogna-Scanzi contro Meloni

Scanzi dalla Gruber aveva parlato del Qatargate, una "vicenda gravissima e orrenda". "Panzeri che era del Pd e poi di Articolo 1 ha una ong che include persone oneste e poi si scopre che questa ong prendeva i soldi per dire quanto era bello il Qatar. Il Pd deve stare attento, è ovvio che è parte lesa dove si parla di persone oneste, ma attenzione, Panzeri viene da quel mondo lì e ora sono stati messi sigilli a uffici di ex assistenti e collaboratori di europarlamentari del Pd, e allora, visto che ci sono gole profonde e sta parlando il compagno di Eva Kaili, la sensazione è che la vicenda si sta allargando e potrebbe travolgere esponenti dem".