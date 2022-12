Merlino-Gasparri, alta tensione: "Non vi siete alzati", "Non c'è l'obbligo"

15 dicembre 2022 a

"Che è successo ieri? Mi dica una curiosità proprio al volo": Myrta Merlino si è rivolta così a uno dei suoi ospiti a L'Aria che tira su La7, il senatore Maurizio Gasparri. "Ho letto sui giornali che buona parte del gruppo di Forza Italia al Senato non si è alzato in piedi ad applaudire Giorgia Meloni, non eravate tanto contenti?", gli ha chiesto la conduttrice. E lui ha replicato: "Al Senato abbiamo applaudito ma non è che nel regolamento c'è scritto che c'è l'obbligo di alzarsi, così si va a cercare il pelo nell'uovo. La Meloni ha fatto un ottimo intervento".

"Quindi niente standing ovation, 'non esageriamo' dice Gasparri", ha insistito la Merlino. Il senatore, allora, ha spiegato: "Il suo gruppo si è alzato, il nostro non è che era un segno di minore apprezzamento. La prossima volta ci alzeremo ma non è che c'è l'obbligo. Noi abbiamo apprezzato l'intervento con grande calore e abbiamo votato le risoluzioni".

Poi, riferendosi al senatore di Italia viva, ha fatto notare: "È stato Scalfarotto che ha detto 'non si sono alzati in piedi'. Ma mica stiamo a scuola...". A quel punto, allora, la Merlino ha chiosato ironicamente: "Certo, la prossima volta può anche lanciare petali di rosa, se vuole".