Giovanna Botteri, urla e caos a Parigi: baciata davanti a tutti

Giovanna Botteri ha raccontato da Parigi per il Tg3 i festeggiamenti in piazza per la vittoria della Francia sul Marocco che ha dato ai transalpini il pass per la finalissima di domenica contro l'Argentina. La giornalista ha raccontato l'euforia francese dagli Champs-Èlysées. Durante il collegamento però qualcosa è andata nel verso storto. Infatti i francesi si sono letteralmente scatenati. Hanno fatto festa in piazza per tutta la notte. E così qualche tifoso quando ha visto la giornalista che parlava guardando la videocamera ha deciso di rendersi protagonista. Infatti la Botteri è stata spintonata più volte e a un certo punto è anche uscita dall'inquadratura.

La giornalista non ha perso la calma e ha continuato a raccontare col sorriso sulle labbra l'entusiasmo dei francesi che per la seconda volta in 4 anni approdano alla finalissima del Campionato del Mondo. Un risultato storico che permette alla Francia di puntare alla doppietta, mettere le mani sulla coppa proprio per due volte di fila. Insomma, vincere per due volte consecutive la coppa sarebbe un'impresa storica.

Ma c'è l'Argentina di Messi da battere, non proprio un cliente facile da affrontare. E la Botteri sa bene quanto sia alta l'attesa per una vittoria a Parigi. Infatti nel pieno entusiasmo per la vittoria, una tifosa ha baciato la Botteri sulla guancia. Il Mondiale è anche questo: festa sfrenata allo stato puro.