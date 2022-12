Nicola Porro, sfogo durissimo: "Basta con questa storia", caos in studio

16 dicembre 2022 a

Nicola Porro è una furia e Dritto e Rovescio non le manda a dire. Il tema al centro della puntata è il reddito di cittadinanza. La stretta varata dal governo di fatto ha mandato nel panico tutti coloro che incassano l'assegno sena preoccuparsi di trovare un'occupazione. E così nello studio di Dritto e Rovescio lo scontro attorno alla riforma varata dalla Meloni si accende. Le scintille sono con Gubitosa che difende in modo duro il reddito di cittadinanza affermando che i ragazzi spesso sono sottopagati e che dunque il problema è nel mercato del lavoro e non nel sussidio voluto dal governo Conte. Porro lo zittisce in un minuto: "Basta con questa storia dei diciottenni sottopagati", afferma il conduttore di Quarta Repubblica.

Poi arriva l'affondo: "Io sono stufo di queste storie, il diciottenne deve capire che non gli regaliamo i soldi". Ma non finisce qui. Porro è proprio scatenato e così va all'attacco: "Un ragazzo di 18 anni deve acpire che deve farsi un mazzo così per ottenere una retribuzione adeguata e deve anche comprendere il valore del lavoro. Ci siamo passati tutti, da ragazzi venivamo pagati poco. È una condizione comune".

Insomma Porro rivendica la funzione formativa della "gavetta", un concetta che a quanto pare è sconosciuto dalle parti dei Cinque Stelle.