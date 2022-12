Gaia Tortora contro Conte: "Ieri sera...", un imbarazzante retroscena

17 dicembre 2022 a

Mentre Giuseppe Conte è in tour tra i percettori del reddito di cittadinanza, a Omnibus arriva una vera e propria stoccata. Il leader del Movimento 5 Stelle è ormai presenza fissa in molti programmi tv. Molti tranne uno: Omnibus. La trasmissione di La7 condotta da Gaia Tortora viene letteralmente snobbata. A renderlo noto la stessa conduttrice.

Dopo aver mandato in onda le critiche di Conte al governo ("Il RdC serve anche alla coesione sociale, non se ne rendono conto, tolgono ai poveri per dare ai ricchi, si accaniscono con la povera gente"), la Tortora attacca: "Prima di ricevere miliardi di insulti via social dico subito che da diverse settimane invito qui Giuseppe Conte, l’ultimo tentativo l’ho fatto ieri sera…".

Un buco nell'acqua, visto che Conte ancora una volta a Omnibus non ci è andato. In una sola settimana l’ex premier si è collegato due volte con L’Aria che Tira e una con Tagadà, ma dalla Tortora mai. Proprio lei la scorsa estate su Conte non ci era andata per il sottile, ironizzando sulla crisi di governo: "Geniale mossa di Conte che sta portando acqua al mulino di Dibba. Perché in caso un attimo dopo è chiaro che l 'avvocato sarà accompagnato alla porta. #crisidigoverno #genius".