Ballando, "orribile. Stavolta Selvaggia...": per chi finisce malissimo

Lo showdance di Rosanna Banfi con Simone Casula non è piaciuto a tutti i giudici di Ballando con le stelle. “Quella clava mi inibisce un po’”, ha dichiarato Selvaggia Lucarelli: “Non mi è piaciuta l’esibizione”. La giurata ha subito incontrato le proteste del pubblico, ma ha proseguito per la sua strada: “Rosanna, è mancata un po’ di agilità, di scioltezza”.

“Ma se ho fatto capriole, ho saltato, sono piena di lividi”, ha ribattuto la Banfi”. “Sì, tu fai sempre un po’ tutto - ha risposto la Lucarelli - alcune cose ti vengono benissimo ma in questa si vedeva che faticavi un po’ di più”. A tagliare la testa al toro ci ha pensato Guillermo Mariotto, che è stato telegrafico e soprattutto brutale nel suo giudizio: “Ragazzi, era orribile. Selvaggia è stata pure carina, ed è tutto dire, ma è stato proprio terribile”. Di tutt’altro avviso Ivan Zazzaroni, che invece ha apprezzato la performance.

“Avete fatto uno showdance, l’ho trovato molto a tema, quindi direi perfetto”, ha dichiarato il giurato. Alla fine per la coppia formata da Rosanna Banfi e Simone Casula il verdetto delle palette non è stato neanche malvagio: l’unica insufficienza è stata di Mariotto (5) ma sul totale di 37 punti ha pesato come un macigno il “Malus” di 20 punti che i due si portavano dietro dalla scorsa puntata.