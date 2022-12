Porta a Porta, Bruno Vespa e Giorgia Meloni... un colpo storico

19 dicembre 2022 a

a

a

Colpaccio di Bruno Vespa: sarà la sua trasmissione, Porta a Porta, a ospitare la prima intervista televisiva alla premier Giorgia Meloni. Lo scrive Tv Blog: "Per questo appuntamento televisivo, che ha certamente i sapori di un evento, Rai 1 ha deciso di aprire le porte della sua fascia oraria più prestigiosa, quella in cui tradizionalmente accoglie la maggioranza del pubblico che quotidianamente la segue, ovvero l’access prime time". In quella fascia oraria, di solito, gli ascolti sono più alti grazie al gioco a premi Soliti ignoti il ritorno, diretto e condotto da Amadeus.

"Uno con gli stivali sporchi di fango...": Bruno Vespa annienta Soumahoro

Dunque, per un giorno, precisamente per la serata di mercoledì 21 dicembre, Soliti ignoti si farà da parte per lasciare spazio a uno Speciale di Porta a porta, che andrà in onda fra il Tg1 delle ore 20 e il programma di prima serata, ovvero il film tv di Francesco Miccichè “Arnoldo Mondadori, i libri per cambiare il mondo” con Michele Placido, Flavio Parenti e Valeria Cavalli.

Bruno Vespa reggi-ombrello, occhio alla sua faccia: follia-Fiorello in Rai | Guarda

Poi, terminato il film dedicato alla figura di Arnoldo Mondadori, la linea dovrebbe tornare a Porta a porta, che ospiterà esponenti di spicco della scena politica nazionale per parlare in diretta di attualità e soprattutto per commentare a caldo le parole del presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Lo Speciale di cui parla Tv Blog, comunque, sarebbe ancora in fase di costruzione, in attesa di un comunicato di lancio.