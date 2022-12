Alessandro Antinelli, incredibile sfogo: "Hanno provato a eliminarmi"

20 dicembre 2022 a

Alessandro Antinelli ha aspettato la fine dei Mondiali in Qatar per sfogarsi sui social contro una persona, la cui identità però non viene chiarita. A questa persona il giornalista di Rai Sport contesta di avere provato ad ostacolare la sua carriera. "Una questione personale - ha scritto Antinelli - i miei ultimi 4 mesi non sono stati facili. Vorrei mandare un messaggio alla persona che ha provato a ELIMINARMI fabbricando calunnie, a chi mi ha insultato per mesi nei corridoi di Saxa urlando ingiurie di ogni tipo".

Il messaggio non finisce qui. Perché poco dopo Antinelli, rivolgendosi sempre alla stessa persona, ha pubblicato un altro tweet di attacco: "Io non ti odio. L’odio è un sentimento che non mi appartiene. Io per te provo pena perché con i soldi e il potere potrai comprarti tutto, ma cuore e competenza mai. Scusate il messaggio lungo". Infine l'augurio di un "buon Natale in anticipo a tutti".

Non si sa chi sia il destinatario di questo sfogo. Qualche giorno fa, invece, c'era stato un acceso botta e risposta sui social con Paola Ferrari, generato dalla morte di Mario Sconcerti. La giornalista di Rai Sport aveva ricordato l'amico in un video su Instagram: "È stato vicino a meno fino a 15 giorni fa e mi diceva: ‘Non t’arrabbiare se t’hanno esclusa dai Mondiali per…’. Ora non lo posso dire, non sarebbe carino nei confronti di chi li fa”. "C’è chi riesce a strumentalizzare anche la morte di Mario Sconcerti per i suoi biechi interessi”, aveva scritto Antinelli. Immediata la replica della giornalista: "Stai zitto che è meglio". "Parlo quanto e quando voglio. Gli ordini dentro casa tua e lascia riposare in pace Mario", la controreplica. “Mario era amico mio e non certo tuo. E quindi ti ripeto ancora una volta stai zitto che è meglio“, aveva controbattuto infine Ferrari.