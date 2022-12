Striscia la Notizia, agguato alla Meloni: come la sorprendono

20 dicembre 2022 a

Striscia la Notizia ha partecipato alla festa per il decennale di Fratelli d’Italia. Lo ha fatto ovviamente a modo suo, con un inviato molto speciale: praticamente un “infiltrato”, come lo hanno definito Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. Si tratta ovviamente di Andrea Lucci, che ha deciso di salire sul carro di Giorgia Meloni fingendo di essere uno dei fondatori di Fratelli d’Italia.

In occasione dei festeggiamenti, l’inviato del tg satirico di Canale 5 ha importunato i politici come suo solito, regalando agli spettatori alcune “interviste” molto particolari: da Daniela Santanché a Giancarlo Giorgetti, passando per Luca Malan, Nello Musumeci e Giovanni Donzelli, Lucci non ha risparmiato davvero nessuno. E soprattutto ha regalato anche un simpatico siparietto con Giorgia Meloni, che non si è data arie da presidente del Consiglio ed è stata al gioco senza problemi.

“Contro tutti i voltagabbana noi fondatori di Fdi declamiamo dieci anni di amore per l’Italia”, ha esordito Lucci che ha poi chiamato a gran voce la premier. “Giorgia, sono Enrico”, ha esclamato per attirare l’attenzione della Meloni, che si è girata e lo ha raggiunto. “Nei tuoi appunti metti quando c’ero pure io, che abbiamo fondato il partito”, ha scherzato Lucci. “Certo, eravamo in cinque all’epoca”, ha replicato la Meloni. “Io, il Gabibbo, te e La Russa”, ha aggiunto Lucci strappando una risata alla premier.