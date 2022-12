Striscia la Notizia, documento esclusivo su Soumahoro: cosa spunta

22 dicembre 2022 a

Striscia la Notizia continua a occuparsi del caso di Aboubakar Soumahoro. Stasera, giovedì 22 dicembre, nuovo appuntamento con Pinuccio, che mostrerà ai telespettatori di Canale 5 un documento video pescato dal profilo Facebook dell’onorevole. Si tratta di un filmato risalente al luglio 2020 in cui Soumahoro annuncia l’addio al sindacato per impegnarsi nella “missione” con la sua Lega Braccianti.

“La scelta che ho compiuto - aveva dichiarato - comporterà dei sacrifici, anche economici, per me e per la mia famiglia. Non rinuncio a un salario per un altro salario: rinuncio a un salario punto”, il tutto condito da un pianto in sottofondo. “Non rinuncio a una scrivania per una poltrona - aveva aggiunto - chi mi conosce, sa che non sono uno da scrivania. E per quanto riguarda la politica, non ho nemmeno la tessera di un partito”. Striscia le definisce “le ultime parole famose”, visto che circa due anni dopo Soumahoro è entrato in Parlamento grazie a Sinistra Italiana e Verdi.

La sua famiglia è però finita al centro di un’inchiesta della Procura da Latina per la mala gestione delle cooperative Karibu e Aid. In particolare, alla suocera Marie Therese Mukamitsindo è stato disposto il sequestro di oltre 600mila euro. Striscia la Notizia non si è occupata solamente dello scandalo delle cooperative sociali gestite dalla compagna e dalla suocera dell’ex sindacalista, ma anche dei fondi spariti dalla Lega Braccianti, dopo le accuse, raccolte da Pinuccio, dei suoi due ex soci.