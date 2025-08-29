Alena Seredova, siluro su Ilaria D'Amico: "Un caffè con lei? Perché dico no"

La modella ceca ha sempre detto no all'ipotesi di "famiglia allargata" e viene il sospetto che molto abbia influito il tradimento di Buffon con la giornalista, scoperto per caso e per questo ancora più doloroso. "Ci troveremo tutti al matrimonio dei miei figli, basta quello - prosegue nel suo ragionamento -. Tanto amiche non diventeremmo , siamo talmente diverse. Io, se avessi avuto un figlio e mi fossi separata (come la D’Amico ai tempi dell’incontro con Buffon, ndr), e dovessi cercarmi un compagno, non sarei mai andata nelle acque di un uomo sposato . A me piace non avere ‘pesi’ interni che mi mangiano". Più chiara ed esplicita di così, non avrebbe potuto essere.

Alena e Buffon, ex portiere della Juventus e campione del mondo con l'Italia nel 2006, si erano sposati nel 2011 dopo 6 anni di relazione. I due hanno avuto due figli, Luis Thomas e David Lee. Nel 2014, però, è finito tutto. Buffon ha ufficializzato il suo nuovo legame con la D'Amico, da cui ha avuto il terzo figlio Leopoldo Mattia poco meno di un anno fa.

"Io ho una cicatrice sul corpo, come quando fai un incidente: mica sparisce - le parole della Seredova -. Con l’altro nucleo (Buffon-D’Amico, ndr) non ci frequentiamo. Non credo che per i bambini sia sano vedere il papà prima con mamma, poi con un’altra, poi tutti insieme a tavola a Natale, con la mamma e l’altra che applaudono, sorridono. Siccome anche loro si creeranno una famiglia, voglio che abbiano un altro modello, più tradizionale. Vivienne (la figlia nata dall'amore con Alessandro Nasi, ex super manager Juve e braccio destro di John Elkann in una telenovela a tinte bianconere) conosce Buffon, sa che è il papà dei ragazzi: lo chiama Gigi. E io ho avuto a casa Leopoldo Mattia. Ma non è la situazione ideale".