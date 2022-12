"Purtroppo avevo giò capito". Il ballerino di Ballando distrugge lo show

26 dicembre 2022 a

A poche ore dalla contestatissima vittoria di Luisella Costamagna a Ballando con le stelle, sulla testa di Milly Carlucci e della Rai piove una nuova, clamorosa polemica. A sollevarla è un protagonista dello show di Rai 1, il ballerino Simone Arena. Protagonista in coppia con Marta Flavi, il maestro e coreografo è attivo (come tanti colleghi) anche nelle edizioni internazionali della trasmissione. Ma il suo sguardo è sempre puntato sull'Italia, e su Instagram regala parole di fuoco che gettano una luce sinistra sulla "regolarità" dello spettacolo andato in scena venerdì sera.

"Il format DWTS (Dancing with the stars, ndr) o in Italia chiamato con l’esatta traduzione è un forma che adoro in cui ho avuto modo di partecipare e anche l’onore di alzare la coppa insieme alla mia allieva e in cui ancora oggi credo molto nonostante la mia ultima esperienza - scrive -. Questo è un format positivo che trasmette veri valori come l’impegno, la genuinità, la passione e tanto altro. L’ho sempre visto come fonte di ispirazione artistica e umana".

"Mi dispiace che in Italia non rispecchi questi valori neanche lontanamente - è la coda polemica del suo messaggio - ed è la ragione per cui sin dall’inizio purtroppo avevo già capito. Ma si sa che chi dice la verità è scomodo. Credo sempre nell’onestà, nell’impegno e nella genuinità. E credo anche che chi sa fare il suo lavoro non debba vendere la sua anima per quest’ultimo e che i professionisti meritino il loro rispetto. Mi auguro che anche in Italia si possa fare meglio dopo tutto quello che è successo. Io nel frattempo vado altrove".

"Non ho dato spiegazioni dettagliate di cosa sia accaduto perché non credo meritino la mia attenzione, chi mi ha seguito sa bene cosa sia successo e può trarre le sue conclusioni - aggiunge rispondendo alle domande dei fan -. Un abbraccio a tutti quello che hanno voluto sapere, ci vediamo in pista, viva la danza".