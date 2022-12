"In diretta". Mara Venier, la gaffe: bufera su Domenica In

26 dicembre 2022 a

Sui social scoppia il caso Domenica In. La puntata di Natale del salotto di Rai 1 condotto da Mara Venier era stata annunciata come "in diretta", ma secondo molti utenti di Twitter almeno un paio di indizi e di scivoloni della stessa presentatrice avrebbero svelato come lo show sia in realtà stato registrato un paio di giorni prima del 25 dicembre. Tutto comprensibile, per carità (andare in onda con tanti ospiti vip il giorno di Natale sarebbe stato quasi un miracolo), ma i critici sottolineano come fosse stata proprio la Venier a rivendicare con orgoglio la natura "live" dello show, sicuramente un valore aggiunto.

L'impresa della Venier, certo, resta: dopo giorni alle prese con il Covid, e con non pochi acciacchi fisici, Zia Mara si è negativizzata giusto in tempo per presentarsi in studio e non condurre in remoto, da casa sua. E qui, però, la prima buccia di banana calpestata dalla Venier. "Mai come oggi sono felice di essere qua - ha esordito -. Ebbene, come sapete ho avuto il Covid. Mai l’avevo provato, è stata dura. Poi sono risultata negativa e sono corsa qua con i miei amici e colleghi. Ao, sto carica a pallettoni, con tutto il Bentelan che ho preso sto proprio carica".

Si ride, ma poi i più attenti non hanno potuto non notare come la Venier, un paio di volte, ribadisca di essersi negativizzata "questa mattina". Dunque, Domenica In potrebbe essere stata registrata nel pomeriggio del 23 dicembre. Seconda "prova": Iva Zanicchi, ospite in studio, racconta una barzelletta delle sue, le scappa un "caz***o" ma la regia, prontamente, copre la parolaccia con un bip. Riflessi da Olimpiadi o più semplicemente possibilità di rimediare dopo la registrazione?