Valeria Fabrizi, "anche il Papa...": la frase sfuggita scatena il panico in Rai

Francesco Fredella 28 dicembre 2022 a

a

a

Alberto Matano porta a casa uno scoop molto forte. In studio, a La vita in diretta, si parla della fiction Che Dio ci aiuti che vede la grande Valeria Fabrizi come interprete. Nella celebre fiction recitano anche Francesca Chillemi ed Elena Sofia Ricci, si tratta di un successo della Lux Vide. Nel corso della Vita in diretta la Fabrizi dice: "La serie piace a tutti, anche al Papa. All’inizio non sapevo se accettare”. La prossima stagione, numero sette, è alle porte: al via le nuove puntate a partire da gennaio, secondo i primi spoiler ci sarà l'addio a Suor Angela, interpretata da Elena Sofia Ricci. "Ero indecisa sul ruolo da suora, non sapevo se accettare", confessa nel corso del programma condotto da Matano.

L'attesa è finita. Il conto alla rovescia è già partito: Che Dio ci aiuti arriva in televisione a gennaio e il pubblico non "vede l'ora", come si dice in gergo. Nel cast arriva la riconferma di Valeria Fabrizi, che interpreta ancora una volta suor Angela. Ma le novità non mancano: la promozione a novizia di Francesca Chillemi e il doloroso addio di Elena Sofia Ricci. Poi ampio spazio anche a Can Yaman, amatissimo dal pubblico femminile. Quale ruolo interpreterà? Per adesso si tratta di una vera e propria bomba. Appuntamento, quindi, dal 12 gennaio su Rai 1. Che, ancora una volta, con la fiction mostra i muscoli: la Rete ammiraglia è da sempre campione di ascolti con le serie tv, molto amate dal pubblico. Quelle della Lux vide, poi, sono un vero gioiellino.