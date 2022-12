Ballando, Luisella Costamagna si sfoga: "Ti rispondo seccamente no"

29 dicembre 2022 a

Luisella Costamagna si racconta dopo la vittoria a Ballando con le Stelle. In un'intervista a TvBlog, la Costamagna parla di come ha affrontato questa esperienza. A chi gli chiede se abbia partecipato perché uscisse qualcosa in più della sua persona, lei risponde così: "Ti rispondo seccamente no, anche perché ho fatto anche un post su questo. Ognuno sceglie legittimamente come raccontarsi. Io sempre conservo la mia vita personale con grande pudore: voglio tutelare quella parte di me anche perché temo che le ferite che porto possano tornare indietro in un’altra forma rendendole pubbliche".

Poi parla dell'infortunio durante la gara: "Ci vuole coraggio per restare, ma ci vuole anche grande coraggio per ritirarsi. Io stando ai tavolini sono scomparsa completamente anche da un eventuale affetto del pubblico, da un racconto che comunque in un programma così è importante. Io e Pasquale ci siamo esposti a questo rischio: era un’avvertenza che Milly ci ha fatto, tant’è che fino all’ultimo ci ha chiesto di restare. Le altre coppie si sono messe in gioco con una qualità e una dedizione che riconosco, noi però abbiamo corso questo rischio e per di più siamo dovuti tornare con l’ansia di una prestazione di alto livello da portare in pista".

Poi interviene sulle polemiche con la Lucarelli: "Non mi interessa rispondere alla Lucarelli, anche perché non l’ho neanche letto quel post. Con Pasquale siamo stati ospiti in tutti i programmi, compreso quello di Serena Bortone. Ma di che stiamo parlando?". Infine i prgetti per il futuro: "ornerò sicuramente a fare l’opinionista sia nei programmi politici sia in quelli più leggeri. Valuterò le offerte che arriveranno in base al piacere nel farle".