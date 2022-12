Ballando, Selvaggia massacra Costamagna: "Come in tv", occhio alla foto

28 dicembre 2022 a

Una discussione destinata a non finire qui quella tra Selvaggia Lucarelli e Luisella Costamagna. A finalissima di Ballando con le Stelle conclusa, la giurata che ha sollevato la polemica per la vittoria della giornalista, sembra aver lanciato un'altra frecciata. Dopo la trasmissione di Rai 1, infatti, la Lucarelli è volata con il compagno in Nepal. La prima foto? Uno scatto con alcune maschere alle sue spalle. Fin qui nulla di sospettoso, se non fosse che poco dopo la didascalia sembra chiarissima: "È pieno di maschere a Katmandu. Come in tv". La replica? Nessuna.

O meglio, la Costamagna ha risposto a suo modo. Come? Pubblicando, anche lei su Instagram, un video che la ritrae ballare. "Non servono parole - scrive a corredo del filmato - basta solo lasciarsi trasportare dalla musica e dalle immagini del nostro tango nella finalissima di Ballando con le Stelle. Dalla 'mirada' di Pasquale La Rocca all’ovazione del pubblico. 'Un tango da ballare tutti insieme, ad occhi aperti, senza mistero'. Ballatelo con me".

Insomma, anche se la trasmissione di Milly Carlucci è terminata, il clima rimane teso. "Il meccanismo di far rientrare in gara alla semifinale una coppia che alla prima puntata si è infortunata è molto discutibile, ma vabbè, è il regolamento. Nella fattispecie Costamagna aveva ballato un tango alla prima puntata e poi tre balli da seduta. Ripeto, da seduta. A cui la giuria dava 10, con un entusiasmo che trovavo ridicolo e molto sospetto", sono state le parole della Lucarelli a cui sono seguite quelle della Costamagna: "Ho partecipato a Ballando per ballare. Perché è un bel gioco. L’ultima cosa che mi interessava era fare polemica".