Lorella Cuccarini, le voci: Amici, un clamoroso tradimento?

Lorella Cuccarini potrebbe lasciare Amici, il talent condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Lo rivela il magazine Oggi. Alberto Dandolo, nella rubrica "Forse non tutti sanno che", scrive che la cantante potrebbe far ritorno in Rai. Secondo quanto rivelato dal settimanale, alcuni dirigenti di peso di Viale Mazzini starebbero corteggiando la Cuccarini in modo deciso e insistente.

Per lei si starebbe pensando a una trasmissione che mescoli attualità e cronaca rosa o, in alternativa, uno show in prime time. Se l’indiscrezione fosse vera, la decisione spetterebbe ovviamente alla diretta interessata, che si ritroverebbe a dover scegliere la sua strada. L’ultimo impegno importante della Cuccarini in Rai, prima del suo approdo ad Amici, è stata la conduzione de La Vita in Diretta in tandem con Alberto Matano.

La sua ultima esperienza in Rai, però, non finì benissimo: anche se gli ascolti premiarono la stagione del talk, pare che tra la cantante e l’ex mezzo busto del Tg1 ci siano stati degli attriti. Degli attriti che poi hanno reso impensabile la possibilità di proseguire assieme. E infatti la Rai l’anno successivo affidò la trasmissione al solo Matano. Lorella si stabilì da Maria De Filippi. Ora, però, un ritorno nella tv di Stato sembra essere più che probabile.