Crosetto scrive in diretta: "Roba brutta", scontro a distanza con la Annunziata

Botta e risposta a distanza tra Lucia Annunziata e Guido Crosetto. Ospite di In Onda, su La7, la giornalista ha criticato il ministro per la frase sul machete, da utilizzare per “tagliare le catene burocratiche che imprigionano l’Italia”. Per la Annunziata si tratta di un’uscita infelice: “Metterei da parte il machete perché spero che sia stato un piede in fallo. L’uso del machete in politica fa spavento, rappresenta un salto di linguaggio che disturba”.

Durante una pausa pubblicitaria è arrivato un messaggio di Crosetto, che si lamentava di essere stato criticato senza che fosse presente per rispondere. La Annunziata ha voluto subito replicare: “Essendo in una diretta televisiva considero difficile che si parli di altri alle spalle. È una cosa detta davanti a milioni di persone e quindi tutte le informazioni pubbliche possono essere citate. Crosetto, mi dispiace per lei ma la roba del machete era brutta. Lei sa che non c’era niente di personale”.

Tra l’altro la Annunziata ha avuto un piccolo battibecco anche con Luca Telese, che voleva un commento su alcune espressioni di Giorgia Meloni: “Ho giurato di non fare nessuna nota stilistica e fisica sulla premier perché è donna. Mi rifiuto di parlare del corpo delle donne. È così, smettila - rivolgendosi a Telese - io mi arrabbierei se facessero discorsi sulle mie espressioni o sul fisico”.