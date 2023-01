Iva Zanicchi, la confessione: "Perché tutti la vogliono"

02 gennaio 2023 a

“Tutti la vogliono, tutti la invitano, tutti ne parlando. Tutte le sue ospitate televisive fanno impennare gli ascolti": questo il punto di vista del giornalista Giancarlo De Andreis su Iva Zanicchi. Lo ha scritto nella sua rubrica "La Tv vista da internet" su DiPiùTv. E in effetti la cantante sembra ormai inarrestabile, soprattutto dopo la sua partecipazione a Ballando con le stelle, dove è arrivata in finale con il suo maestro Samuel Peron.

Ora l'artista è pronta per nuove esperienze e nel frattempo è ospite ovunque. Oltre che sulla pista da ballo più famosa della tv, è stata più volte invitata a La vita in diretta di Alberto Matano, a Oggi è un altro giorno di Serena Bortone, dall’amica Mara Venier a Domenica In e Da noi a ruota libera da Francesca Fialdini. La Zanicchi è stata la protagonista assoluta del talent di Milly Carlucci non solo per le sue performance ma anche per come è riuscita a intrattenere il pubblico di Rai 1. De Andreis nella sua rubrica ha sottolineato: "Blob le ha dedicato una puntata monografica dal titolo 'Iva compresa', in cui ha raccolto tutte le sue esibizioni danzanti e, soprattutto, le sue barzellette".

E non è finita qui. Presto, infatti, vedremo la cantante anche in un altro programma di successo condotto da Milly Carlucci: la nuova edizione de Il cantante mascherato. Secondo BubinoBlog, nella giuria dello show di cantanti mascherati, accanto ai veterani Flavio Insinna, Francesco Facchinetti e forse Caterina Balivo, ci sarà l’ingresso della cantante al posto di Arisa.