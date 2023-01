Domenica In, "ma chi è questo?": valanga di insulti contro l'ospite

Francesco Fredella 02 gennaio 2023 a

Davvero una parte del pubblico non sa chi sia Alessandro Ristori? Lui, cantante di Faenza, classe 1979, è stato ospite di Domenica In nel corso di una puntata imperdibile con Mara Venier. E in Rete, dopo la sua ospitata, arrivano battute ironiche pressoché inutili. A quanto pare, una parte del pubblico (e non tutto) non sa chi sia. Addirittura, alcuni si sarebbero sbizzarriti commentando il suo abbigliamento, particolare e forse estroso. Ma cosa c'è di male? Decisamente nulla.

“Richiesto in quale mondo? Telefono casa”, scrive uno degli utenti della Rete. Ma Ristori, come raccontano molti critici, è abbastanza richiesto all'estero dove va fortissimo. “Chi ha i capelli più pennellati tra questo tizio e Silvan?”, dice un altro utente, anzi un vero e proprio hater. E poi altri tweet: “Scusa ma chi sei?”; “Ma questo è un comico o un cantante vero?”; “Ma chi è questo?”; “Ma questo chi è? 400 concerti? Sono proprio fuori dal mondo… o vecchia”; “Ragazzi ma quanti pochi soldi hanno in Rai? Domenica In, pure all’Anno che Verrà ieri sera, campano con l’imitazione".

Questi tweet hanno tutto il sapore delle cattiverie, senza troppi giri di parole. Perché chi conosce bene il teatro (di certo non gli utenti della Rete) sa bene chi è Ristori. Che nel 1999 ha partecipato anche all’accademia di Sanremo classificandosi fra i 45 finalisti. Il suo primo album è uscito nel 2000, s'intitola: ‘Alessandro è Ristori’. Con la sua band, The Portofinos, ha girato per molti Paesi esteri come Russia, Stati Uniti, Egitto e Brasile.