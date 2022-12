Mara Venier, Covid e guai: "Mio marito era nero", cosa è successo

30 dicembre 2022 a

Mara Venier ha dovuto fare i conti con il Covid proprio a ridosso delle feste di Natale. La conduttrice di Domenica In era riuscita a evitare il virus per tutto questo tempo, ma è stata costretta a letto proprio alla fine del 2022. Per fortuna si è negativizzata il 24 dicembre: ciò le ha consentito di trascorrere la vigilia di Natale con i suoi cari e anche di registrare la puntata che è andata in onda su Rai1.

“Una mazzata terribile”, così la Venier ha definito la sua positività al Covid, che l’ha messa alla prova dal punto di vista fisico ma anche nel morale. A complicare la situazione anche il ritorno del marito Nicola Carraro da Santo Domingo. “Era nero”, ha svelato la Venier al settimanale Chi: la conduttrice aveva paura di contagiare il marito, ma alla fine tutto è andato per il meglio. Adesso la storica conduttrice della Rai sta già pensando all’ultimo dell’anno, che passerà in compagnia degli affetti più cari sul terrazzo che affaccia su Roma. Poi la Venier sarà in onda il primo dell’anno con Domenica In.

“La mia idea - ha confidato a Chi sull’ultimo dell’anno - è di fare una cena con i miei amici. Aspettiamo la mezzanotte, beviamo qualcosina, ci godiamo i fuochi d’artificio che sfolgorano sopra il Cupolone”. Il Covid ha rischiato di rovinare tutti i piani, ma per fortuna fa già parte del passato: “Non ero certa di riuscirci: però mi sono negativizzata il 24 dicembre”.