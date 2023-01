Mara Venier, cosa le scappa sul marito: "Niente sesso"

01 gennaio 2023 a

Per la prima puntata del nuovo anno di Domenica In, su Rai1, Mara Venier ha ospitato in studio anche Paolo Fox. Quest’ultimo si è esibito nelle sue solite previsioni su lavoro, amore e fortuna. Giunto quasi alla fine dell’analisi sui segni zodiacali e su ciò che li attende nel 2023, l’astrologo si è soffermato sull’Acquario, che è anche il simbolo di Nicola Carraro, marito della padrona di casa.

Fox stava descrivendo il rapporto amoroso tipico degli acquari, ovvero poco passionale e focalizzato più su altro. Proprio in quel momento la Venier senza pensarci troppo si è lasciata scappare un commento dei suoi a microfono aperto: “Eh sì, con gli acquario niente sesso”. Fox è apparso un po’ in imbarazzo ma ha riso, dopodiché anche la Venier si è lasciata andare in una grande risata, accompagnata da un giro a 360 gradi sulla sedia, come a volersi nascondere dalle telecamere.

La padrona di casa ha poi precisato che il suo era uno scherzo, con Fox che l’ha tolta dagli impicci proseguendo con le sue previsioni sul segno zodiacale. La Venier si è però lasciata scappare un altro commento quanto l’astrologo ha detto che l’acquario ha una necessità di conoscenza che spesso porta a una mancanza passione, con i due Amani che diventano più come due parenti. “Si diventa parenti, lo so”, ha ironizzato la “zia” Mara.