Controcorrente, "Diritto al lusso?". Caprarica, l'estrema difesa di Conte

Giuseppe Conte è al centro della polemica per le sue vacanze a cinque stelle a Cortina. In studio a Controcorrente, su Rete 4, nella puntata del 2 gennaio, c'è il giornalista Rai Antonio Caprarica che tenta una estrema difesa del leader del M5s. "L'idea che per difendere i diritti da poveri bisogna vivere da poveri può nascere solo in testa a qualcuno che non conosce il mondo o che ne vuole dare una rappresentazione falsata", spiega e cita il "povero Berlinguer accusato di essere marchese, pensate un po', quale cosa drammatica per il segretario del partito comunista". "È la solita polemica della destra verso i dirigenti della sinistra", sottolinea.

"Ma parliamo di cose serie per piacere", prosegue Antonio Caprarica. "Nel caso di Conte i capi di imputazione sono innumerevoli ma questa è l'ultima delle questioni che possiamo rimproverargli. Che si goda la sua vacanza e che faccia la sua battaglia politica in trasparenza e onestà se è capace di farla. Questo è il punto vero".