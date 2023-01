Domenico De Masi: "Il blitz degli ambientalisti? Non ho l'età, altrimenti..."

03 gennaio 2023 a

Si parla del blitz degli ambientalisti al Senato da Alessandra Sardoni a Omnibus, su La7, nella puntata del 3 gennaio e il sociologo Domenico De Masi solidarizza con i ragazzi attivisti che hanno imbrattato la facciata di Palazzo Madama: "Si fa poco per risolvere un problema catastrofico come quello del clima. Non resta che fare atti eclatanti per essere ascoltati". E comunque, prosegue, il professore, questi ambientalisti "non hanno fatto male a nessuno, hanno usato vernice lavabile, tant'è vero che non c'è più niente sulla facciata".

"Comunque hanno sfregiato una istituzione", sottolinea la conduttrice. Ma De Masi prosegue nella sua strenua difesa degli attivisti: "Mi spiace solo di non avere più l'età, altrimenti andrei anch'io". "Ci andrebbe?", chiede la Sardoni. "Certamente, è un atto eroico. Eroico forse è troppo", risponde il sociologo. "Ma dire che questi giovani sono dei criminali è antitetico, è una esagerazione". Perché con questo gesto, conclude Domenico De Masi, "hanno richiamato l'attenzione di tutti noi". "Va bene anche nei musei?", lo incalza la conduttrice. "Vanno dette le cose come si deve, vanno elogiati questi ragazzi che sentono il problema molto più degli adulti", ribatte il professore.