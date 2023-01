C'è Posta per te, la lettera prima del dramma: "Ti prego aiutami"

03 gennaio 2023 a

Uno sfogo mai arrivato a Maria De Filippi. Donatella Hodo, prima di suicidarsi nel carcere di Verona, aveva scritto una lunga lettera alla conduttrice. Quest'ultima però non è mai giunta a destinazione. A trovare la missiva il padre della ragazza che avrebbe voluto essere aiutata dal programma C'è posta per te. "Ciao Maria - è il contenuto della lettera diffusa dal Corriere della Sera -, ti scrivo questa lettera per raccontarti la mia storia e per chiederti aiuto…Purtroppo mi trovo nel carcere di Montorio…Ho avuto un’infanzia e un’adolescenza difficili con tanti problemi, non ho avuto la forza di reagire e mi sono buttata nella droga".

Eppure Donatella era intenzionata a cambiare vita, migliorarla: "Maria ti prego, ti chiedo di aiutarmi, voglio uscire fuori da tutta questa situazione, voglio smettere con la droga, voglio finire con il carcere, ma ho bisogno di qualcuno che mi dia una possibilità".

La ragazza però non è sopravvissuta al dolore e all'età di 27 anni si è tolta la vita. "Maria, te lo chiedo con il cuore in mano, se hai qualche possibilità di aiutarmi a scontare fuori dal carcere, poi starà a me dimostrare che ce la voglio fare", era stata la conclusione che purtroppo la De Filippi non è mai riuscita a leggere.