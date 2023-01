C'è posta per te, De Filippi e il furto alla concorrenza: chi porta in studio

06 gennaio 2023 a

Maria De Filippi torna con C'è posta per te domani, sabato 7 gennaio, in prima serata su Canale 5. Tra gli ospiti l’attore turco Can Yaman e lo chef Antonino Cannavacciuolo. Il primo è il volto di diverse serie tv turche di successo e di "Viola – Come Il Mare", fiction Mediaset di cui è stato il protagonista maschile al fianco di Francesca Chillemi. Yaman - come riporta Davidemaggio.it - sarà ospite del programma per il quarto anno consecutivo, rinnovando ormai l’appuntamento tradizionale “dietro la busta”.

Ma anche per Cannavacciuolo si tratta della quarta volta a C’è Posta Per Te. Al momento il celebre chef è impegnato col fortunato format di Sky, Masterchef, in onda ogni giovedì sera. Sabato sera, però, ci sarà una sorta di "strappo alla regola". Dunque lo vedremo approdare su Canale 5 per incontrare qualcuno che ha un forte desiderio di conoscerlo.

Tra una storia e l’altra, la De Filippi avrà modo di presentare al pubblico di Canale 5 anche Giovanni Vescovo, il nuovo postino del programma. La nuova edizione - come si legge sempre su Davidemaggio.it - andrà in onda per un totale di nove settimane, fino a sabato 11 marzo 2023, per poi dare spazio al serale di Amici.