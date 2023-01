Verissimo, Toffanin sconvolta: "Oh santa madre!", corna in diretta tv

07 gennaio 2023 a

a

a

Antonino Spadaccino è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. L’ex allievo di Amici è reduce dal successo di Tale e Quale Show, ma adesso è tornato su Canale 5 per raccontarsi sotto tutti i punti di vista. Anche quello sentimentale, con la padrona di casa che è rimasta sconvolta da una confessione “piccante” del suo ospite.

Clamoroso a Verissimo, chi arriva da Silvia Toffanin: pace fatta?

Spadaccino ha fatto coming out nel 2016, cosa che non gli ha mai procurato problemi a livello familiare. Diverso invece il discorso per quanto riguarda il lavoro, con Antonino che ha confidato di aver dovuto affrontare dei pregiudizi in alcuni ambienti. L’ultima relazione che ha avuto è durata tre anni ed è finita male, ma adesso Spadaccino è di nuovo innamorato. C’è però un problema: la persona con cui ha attualmente una storia è già impegnata. “O mamma, quindi?”. “Quindi, dato che io non sono un ruba mariti…”, ha dichiarato Antonino, scatenando un’altra reazione della Toffanin: “O santa madre”.

Toffanin a Sanremo? "Cosa le avevo chiesto": Amadeus sgancia la bomba

“Non se ne parla”, ha tagliato corto Spadaccino, che in precedenza aveva raccontato com’è finita la sua ultima relazione: “A volte si dipinge una persona che poi non si rivela ciò che sembra. Sono stato molto male e sono stato in analisi, non mi vergogno a dirlo. Ho spostato il mio pensiero da: cosa non mi dava quella persona a che cosa ho dato io? Ho avuto amore per un cuore, forse anche per due. Però l’ho dato, ho rovesciato la medaglia, ho trovato un lato positivo“.