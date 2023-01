Parenzo umiliato a La7: "Ti devi sottomettere", rissa e urla

10 gennaio 2023 a

a

a

Nervi tesissimi a L'aria che tira, su La7, con David Parenzo particolarmente scatenato. Nel mirino del conduttore de La Zanzara su Radio 24, vestale del politicamente corretto e del progressismo spinto, ci finisce il suo arci-nemico Francesco Borgonovo, in collegamento con Myrta Merlino e accolto con una sibillina frase sugli "amici di Bolsonaro", sottintendendo sia il sostegno all'ex presidente brasiliano sia, di fatto, al tentativo di golpe delle ore precedenti. Borgonovo si trattiene e non replica. Semplicemente, attende il momento per infilzare il contendente sul governo Meloni.

"I corrotti in Europa...". Pd asfaltato: il meloniano inchioda Parenzo | Video



"Di questa era non mi piacciono la fornitura di armi all'Ucraina e tutte le cose che sono in continuità con il precedente governo - spiega il giornalista della Verità -. Mi prendo la libertà di dirlo a differenza di chi prima hanno sostenuto a spada tratta Draghi e che oggi dovrebbero stare semplicemente zitti, per buona creanza". "Riferimento personale", sottolinea la Merlino rivolgendosi a Parenzo: "Mi pare...", conferma David con un sorrisino.





"Perché dici caz***e?". Parenzo-Borgonovo, guarda il video di L'aria che tira

Quando si parla degli aumenti di benzina e bollette, Borgonovo poi tira in ballo "non la guerra, ma la decisione di tagliar fuori le forniture russe, e la svolta green ed ecologista imposta dall'Europa. I prezzi aumentano perché l'Europa sull'inflazione, nella persona della Von der Leyen, prima ha negato e poi ha alzato i tassi peggiorando la situazione". Borgonovo accomuna le politiche della Commissione Ue a quelle della Bce di Christine Lagarde. Il ragionamento è chiaro ma il maestrino Parenzo esplode: "La Von der Leyen non ha alzato nessun tasso. Stai facendo una confusione da penna rossa, non c'entra niente la Commissione Ue con la Bce".

"Io però non lo leggo sui giornali": Iacometti asfalta David Parenzo | Video

I toni si alzano, Parenzo si solleva dalla sedia e punta il dito contro Borgonovo: "Dici delle caz***e da penna rossa, la Von der Leyen non ha nessun potere sulla Bce, che cosa stai dicendo? Perché devi dire delle corbellerie?". "Perché se ti taci un secondo e ascolti..., avevo confuso i nomi, succede", conclude Borgonovo. "Perché sei fissato". "La differenza tra me e questo signore è che lui, quando c'è da sottomettersi al governo che piace a lui, sostiene propaganda di ogni tipo voi viene in tv a fare il fenomeno".