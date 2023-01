Alessandra Ghisleri avverte la Meloni: "Elettori in difficoltà"

09 gennaio 2023 a

"Giorgia Meloni ha ancora un buon riscontro nell'elettorato ma", avverte Alessandra Ghisleri, in collegamento con Barbara Palombelli a Stasera Italia, su Rete 4, nella puntata del 9 gennaio, "l'aumento del costo del carburante ha messo in difficoltà il suo elettorato". "Tutto quello che viene detto in campagna elettorale", sottolinea la direttrice di Euromedia Research, "ci si aspetta che venga realizzato. E c'è da dire che lei dai banchi dell'opposizione con la sua coerenza ha sempre messo dei punti fermi come il rifiuto dell'aumento delle accise e il far quadrare i conti in un modo nuovo e differente".

Ma secondo il sondaggio realizzato da Swg per La7 e illustrato da Enrico Mentana nell'edizione del TgLa7 andato in onda questa sera lunedì 9 gennaio, Giorgia Meloni con Fratelli d'Italia ha raggiunto un risultato "storico". Il partito della presidente del Consiglio infatti cresce ancora e vola al 31,3 per cento. Secondo l'ultima rilevazione, infatti, Fratelli d'Italia ha guadagnato altri 0,7 punti percentuale. Un vero e proprio trionfo. Il dato più alto di sempre. Ma certo, alcuni temi potranno in futuro, far calare il consenso che ha oggi, proprio come avverte la regina dei sondaggi.