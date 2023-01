Bassetti massacra Schilirò: "Incompetente devi tacere"

12 gennaio 2023 a

Scontro totale tra Matteo Bassetti e Nunzia Schilirò da Giuseppe Brindisi, nell’ultima puntata di Zona bianca, su Rete 4. "I no vax tipo la Schilirò dovrebbero imparare a stare zitti", attacca il direttore della clinica Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova. "La variante Omicron guardate cosa sta creando in un Paese non vaccinato, lo state facendo vedere voi". A quel punto, la ex vice questore diventata paladina dei no vax lo interrompe per dire che non è vero. "Signora Schilirò, Torni a fare il suo lavoro ed eviti di parlare di cose che non sa", ribatte il professore. "Quando parla di varianti si sciacqui la bocca invece di dire scempiaggini, Torni a fare il suo lavoro se qualcuno glielo farà fare", dice riferendosi alla sua sospensione.

Quindi prosegue Bassetti: "Fate fare ai medici i medici, avete fatto danni abbastanza. Siete riusciti a insinuare il dubbio durante la campagna vaccinale che stava funzionando bene. Ne abbiamo le scatole piene dei no vax".

"Lei dovrebbe fare il comico", prova a difendersi la Schilirò. Ma il professore è un fiume in piena: "Lei è totalmente incompetente delle cose di cui sta parlando, dice solo panzane". Infine, riferendosi alle minacce di morte a lui e alla sua famiglia ricevute dai no vax la incalza: "Stia dalla parte della legalità".