Porta a Porta, Rita Dalla Chiesa fa la sinistra a pezzi: da Bruno Vespa...

Da Bruno Vespa, a Porta a Porta, questa sera 12 gennaio in seconda serata su Rai uno, ci saranno come ospiti Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare e Rita Dalla Chiesa. A 40 anni dell'assassinio di suo padre, Carlo Alberto Dalla Chiesa, Porta a Porta dedicherà uno spazio sulla vita del Generale con ospiti la figlia Rita, appunto, e il protagonista della fiction Rai "Il nostro Generale", Sergio Castellitto.

Il nostro Generale, dedicata alla figura del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso in un attentato a Palermo, insieme alla moglie e a un agente di scorta, il 3 settembre 1982, è andato finalmente in onda su Rai 1, lunedì 9 gennaio, La messa in onda della serie era stata posticipata per la candidatura della Dalla Chiesa alle ultime elezioni tra le fila di Forza Italia, il tutto per ragioni di par-condicio piuttosto incomprensibili. Ma ora assistiamo alla sua rivincita. La prima puntata della fiction ha registrato quasi 4 milioni di telespettatori con il 19,9 per cento di share. Un ottimo risultato che è stato replicato nella seconda puntata. Il pubblico, infatti ha premiato ancora Il nostro generale sempre in prima serata su Rai 1 con 3 milioni 411mila spettatori e il 17,5 per cento di share.