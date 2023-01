Striscia la Notizia, la “profezia” di Lele Adani: come lo umiliano

12 gennaio 2023 a

La rubrica di Cristiano Militello per Striscia la Notizia si è concentrata sulle partite più fresche, ovvero le due di Coppa Italia che ha visto le milanesi molto più in difficoltà del previsto: l’Inter ha avuto bisogno dei tempi supplementare per avere la meglio in rimonta sul Parma, mentre il Milan è stato addirittura eliminato dopo 120’ dal Torino (che era con l’uomo in meno).

Striscia la Notizia ha però messo nel mirino anche Lele Adani, definito il “profeta”. Stavolta il tg satirico di Canale 5 ha fatto le pulci ad alcune dichiarazioni entusiastiche di Adani su Charles De Ketelaere: “Sapete cosa ha? Tutto. Tutto ciò che serve per emozionare nel calcio”. E poi ancora: “Come già ampiamente detto, è un acquisto a 5 Stelle, complimenti al Milan. Godiamocelo tutti”. Con il senno di poi è ovviamente facile parlare: tutti si aspettavano molto da CDK, che però finora non è riuscito minimamente a lasciare il segno, tanto che per Pioli è diventato una seconda linea.

Il belga è stato pagato 32 milioni più 3 di bonus ma finora è stato il vero oggetto misterioso del calciomercato italiano. Nonostante Pioli gli abbia concesso grande fiducia all’inizio, CDK non è mai riuscito a incidere, neanche minimamente, tanto è vero che sta ancora aspettando di segnare il primo gol. Il Milan lo aspetterà sicuramente, dato che ha investito molto su di lui, ma al momento deve accettare la dura realtà.