Elena D'Amario, "crollo sul set": crisi profonda, e la De Filippi...

Elena D’Amario, famosa ballerina di Maria De Filippi, fa parte del cast di Che Dio ci aiuti. Adesso svela un retroscenza abbastanza forte: “Sul set crollavo”. Per lei la fiction di Rai 1, prodotta dalla Lux Vide, è sicuramente un banco di prova importante. Una prova del fuoco che supera a pieni voti. “Ho la fortuna di avere una persona come lei accanto, che è una guida, soprattutto quando ti accosti a fare qualcosa di diverso. Ho trovato in lei grande supporto, ma anche ironia nel parlarne. Mi ha consigliato di non prendermi troppo sul serio. Mi ha supportato nella scelta e di tanto in tanto si informava: ‘Come sta andando? Ti sta piacendo?’, è stata super carina”, dice a Fanpage.

Elena D’Amario nella serie Che Dio ci aiuti 7 interpreta Luisa Monachini, si tratta della sua prima esperienza da attrice. Tutto va per il verso giusto. La D’Amario interpreta una donna con una storia difficile, traumatizzata dalla morte di suo marito. “Purtroppo fa delle scelte sbagliate per la paura di perderlo”, anticipa parlando di Elia - bambino che fa parte della serie tv. La ballerina di Amici dimostra di avere un grande senso materno, ma il gossip per adesso è lontano. Tempo di bilanci professionali anche per lei: “Ora ho una casa a Roma. E quando ti fermi, inizi a pensare, a fare dei bilanci”, rivela.

Questa nuova strada professionale sicuramente la entusiasma molto. “Ho trovato negli attori e nella squadra tecnica, un grande team. Pur non essendo la mia comfort zone, mi sono trovata bene ad esprimermi attraverso la recitazione. In fondo, anche nella danza ho sempre dato importanza all’interpretazione”, racconta ancora.