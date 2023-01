Non è l'Arena, l'audio rubato a Totti: "Si ammazzassero tutti"

16 gennaio 2023 a

C'è anche il caso Francesco Totti nel menù di Massimo Giletti a Non è l'arena, su La7. Oltre all'intervista assai velenosa a Mario Caucci, l'ex marito di Noemi Bocchi, nuova compagna dell'ex capitano della Roma, viene mandato in onda un audio esclusivo. "C'è qualcosa che non torna, non solo sui conti correnti di Totti ma anche sulle persone amiche - premette Giletti -. Dagospia ha fatto una paginata intera sul fatto che i Rolex di Totti fossero stati venduti nel 2020 a Montecarlo. Ma è andata davvero così? Davvero pensate che il Pupone è andato a vendersi gli orologi? Può anche essere, per carità, ma il nostro Agostini ha raccolto l'audio di Totti in un modo rocambolesco".

La regia quindi manda in onda l'audio rubato a Totti dall'inviato di Giletti: "Sì sì immagino, ma neanche c'è bisogno che me lo dici. Neanche so di chi caz***o sono quegli orologi. sì mi hanno mandato pure a me le foto ma non so di chi sono quegli orologi. Chi caz***o s'è mai venduto niente. Qualcuno ha fatto gli orologi con scritto 'Totti', così... Vabbè ma sti caz***i, si ammazzassero tutti...".





C'è poi un'intervista all'amico sospettato di aver preso soldi da Totti per investirli in scommesse. "Io sono un amico di Totti da 15 anni, abbiamo avuto un problema e Totti ci ha fatto un prestito. A me e non solo a me, pure ai cugini e altri familiari. Se Francesco va al casinò e si gioca i soldi suoi regolari che ha guadagnato questo è un problema di psicologia sua... Lui i casinò li frequenta da sempre".