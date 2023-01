Striscia la Notizia, Allegri umiliato: "Chi lo saluta"

16 gennaio 2023 a

Striscia la Notizia non ha perso l’occasione per fare ironia sulla Juventus e in particolare su Massimiliano Allegri dopo la batosta subita al Maradona. Il Napoli si è imposto per 5-1, allungando in classifica e soprattutto impartendo una lezione di calcio durissima ai bianconeri. Ovviamente i social si sono scatenati e hanno prodotto tantissimi meme e sfottò.

Guarda il video sul sito di Striscia la Notizia

Il tg satirico di Canale 5 ne ha selezionati alcuni e li ha mandati in onda. A partire da “Allegri si nasce, tristi si diventa”, seguito dalla “giustificazione” dell’allenatore bianconero: “Eravamo in partita… poi l’arbitro ha fischiato il calcio d’inizio”. Non è mancato anche il classico “saluti da Ambra Angiolini”, ma anche una battuta di un tifoso napoletano: “Da otto partite mai un gol subito, oggi è arrivato ‘o conguagl’”. Infine la presa in giro che ha coinvolto anche una finta Dazn che “precisa che non rimborserà i tifosi juventini. Era la Juve che andava a rallentatore”.

Ai tifosi bianconeri non resta che riderci su, dato che la sconfitta sul campo è stata molto pesante. Probabilmente perdendo 5-1 a Napoli la Juve ha abbandonato anticipatamente le speranze di scudetto, che d’altronde sembravano già naufragate negli scorsi mesi, prima che l’incredibile striscia di otto vittorie consecutive senza subire gol cambiasse le carte in tavola.