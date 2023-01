Amici, i video della sniffata: "A tutela dei minori", caos a Mediaset

17 gennaio 2023 a

C'è chi spera che i video della "sniffata di Capodanno" dei giovani concorrenti di Amici di Maria De Filippi durante un loro party privato vengano ancora pubblicati, per sgomberare il campo da ogni dubbio. E chi, come la cantante che ne ha pagato un prezzo salatissimo, Valeria Mancini Guera, comprende la scelta di Mediaset di "secretare" tutto. Non per paura, ma per non mandare un pessimo segnale al pubblico.

La polemica, scoppiata negli ultimi giorni, riguarda la goliardata di alcuni concorrenti che hanno inalato noce moscata: risultato, malori e caos. Una pessima trovata che ha portato una delle protagoniste, la Guera, a finire in sfida per punizione venendo poi eliminata. Dopo aver abbandonato il talent di Canale 5 la ragazza si è sfogata sui social dicendo la sua sull'accaduto.

"Ciao ragazzi, credo possiate immaginare la mia tristezza e amarezza – ha esordito -. Il mio più grande sogno in pochissimo si è trasformato in un incubo. Che non auguro a nessuno di vivere". "La sfida – sottolinea – era una delle possibilità e l’accetto. Non accetto invece di essere associata a supposizioni così gravi che non hanno a che fare con la mia persona. Questo dire non dire ha dato modo alle persone di ipotizzare le peggiori cose". Insomma, se si parla di "sniffata" anche solo simulata occorre fare chiarezza: la droga non c'entra nulla. Per questo "avrei preferito che i video fossero mostrati. Lo ho sperato. Capisco di non mostrare i video a tutela dei minori, ma se i video fossero stati mostrati si sarebbe vista la mia totale ingenuità e inconsapevolezza di tutto. Non sto qui a raccontare cosa è successo perché non spetta a me. Nonostante questo sono stata io a pagarne le conseguenze". Quindi la frase sibillina: "Spero che un giorno la verità venga fuori". Il caso non sembra ancora chiuso.