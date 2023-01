Fuori dal Coro, Giordano sbrocca contro la Ue: "E questi geni...", urla selvagge

17 gennaio 2023 a

a

a

Incontenibile, come sempre. Il soggetto è Mario Giordano, che come sempre apre la puntata del suo Fuori dal Coro in maniera pirotecnica. E la puntata in onda su Rete 4 martedì 17 gennaio non fa eccezione alcuna.

Eccolo, Giordano, alle prese con il suo monologo dedicato ai rincari, all'ondata di ritocchi al rialzo dei prezzi che sta travolgendo Italia e italiani. "Donato, Donato! Qui aumenta tutto - premette rivolgendosi al regista, come di consueto -: aumentano benzina, bollette, pane, latte e verdura. Da domani anche badanti e colf. Aumenta tutto. E che cosa si inventano? E questi geni cosa si inventano? La stangata sulla casa, la super-tassa sulla casa!", urla in favor di telecamera. Dunque, via allo stacchetto con corpo di ballo, stacchetto tutto dedicato ai rincari.

"Mentre passa la bara di Ratzinger": Giordano svela la vergogna dei cardinali | Guarda

Nel mirino di Mario Giordano c'è l'Europa, con la folle pretesa della messa a norma energetica nel giro di pochi anni degli immobili, il tutto in nome dell'ecologismo. Una proposta che costringerebbe milioni di italiani a rifare casa e condomini entro il 2030, ossia nel giro di pochi anni. Il tutto nel contesto di questa nefasta congiuntura economica. Contro la proposta Ue si è scagliato anche Matteo Salvini, vicepremier e leader della Lega: "Adesso arriva qualche burocrate europeo che vuole imporre la messa a norma energetica, lavori per decine di migliaia di euro alle case degli italiani altrimenti non la possono più vendere, non vale più niente. Per quanto riguarda la Lega la casa degli italiani è sacra, non si tocca e non si tassa", ha tagliato corto Salvini bocciando la direttiva Ue sull'efficienza energetica delle abitazioni.