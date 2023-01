Pomeriggio 5, "Uno sciacallo che...". La D'Urso ferma tutto

18 gennaio 2023 a

a

a

Si scaldano i toni a Pomeriggio 5: Barbara D'Urso parla con i suoi ospiti della morte di Gina Lollobrigida, la leggendaria diva del cinema italiano e mondiale scomparsa lunedì a 95 anni. A fomentare la polemica è però la faida familiare che da anni agitava l'esistenza dell'attrice. Personaggio cruciale è Francisco Javier Rigau, l'ex marito della Lollo (il loro matrimonio è stato annullato dalla Sacra Rota). E proprio sullo spagnolo Manuela Villa, in collegamento con il programma di Canale 5, ha bombardato senza soluzione di continuità.

"Ha pagato un caro prezzo". Simona Izzo choc: com'è morta Gina Lollobrigida

La figlia del grande cantante Claudio Villa, amica della Lollobrigida, sgancia la bomba: Gina, rivela, "mi ha confidato che questo uomo (Rigau, ndr) le stava rovinando la vita… Gliela stava rendendo difficile… Non riusciva più a vivere serenamente per quanto si sentiva oppressa da questo uomo, che le aveva rovinato la reputazione. Io l’avevo incoraggiata".

"Morta? Menomale che...": la frase choc di Iva Zanicchi su Gina Lollobrigida

Rigau è stato al centro anche di una lite, animatissima, con Adriano Aragozzini (storico amico della diva scomparsa) fuori dalla stanza in cui l'attrice era scomparsa da pochi minuti. Il giudizio della Villa su Rigau è impietoso: "Un uomo che si presenta dopo che è morta è uno sciacallo addosso a un cadavere". Parole molto forti che hanno provocato la reazione della D'Urso.

Gina Lollobrigida, orrore estremo: "Rissa fuori dalla stanza dopo la sua morte"

"Questo è un tuo punto di vista - ha replicato Carmelita -. Lo sai bene che io prendo le distanze. Ovviamente quando qualcuno fa certe dichiarazioni così forti...". Ma la Villa non arretra di un centimetro: "Certo, perché penso che bisogna presentarsi quando si è vivi non da morti". "Ho parlato con Gina - conclude la cantante - e per me è quello che mi ha detto lei quello che conta". "Capisco benissimo", chiude il caso la presentatrice.