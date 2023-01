Totti-Blasi, l'ex marito di Noemi? "Vendetta, chi c'è dietro"

19 gennaio 2023 a

L’ex marito di Noemi Bocchi sarebbe stato “spinto” a uscire allo scoperto a Non è l’Arena, su La7, da Fabrizio Corona. È la bomba sganciata da Giuseppe Candela nella sua rubrica su Dagospia: “Da febbraio 2022 tutti parlano di Noemi Bocchi - si legge - ma nessuno conosce la sua voce. La nuova compagna di Francesco Totti è finito nel mirino, già nei mesi scorsi, dell’ex marito Mario Caucci”.

“L’imprenditore - ha aggiunto Candela - ha rilasciato al settimanale Chi la sua prima intervista esclusiva ed è poi approdato in tv a Non è l'Arena. Gira voce che a ‘gestire', se così si può dire, l'imprenditore sia Fabrizio Corona. Proprio il nemico a distanza della fu famiglia Totti, dal caso Flavia Vento fino ad arrivare alla lite con Ilary Blasi al Grande Fratello Vip. La vendetta di Furbizio?”. A proposito dell’ex marito della Bocchi, nella sua intervista con Massimo Giletti non sono mancate parole amare anche per Totti.

“Ho deciso di parlare per la prima volta in tv perché purtroppo questa storia fa parte della pagina più nera della mia vita - ha dichiarato - Noemi? È una donna che ti sa prendere, ti fa vedere il lato bello della vita. Voleva andare a Roma, fare la scalata cercare qualcosa di meglio. Quindi la villa in campagna non andava bene ma l’appartamento con vista su Roma sì”.