Open Arms, figuraccia di Conte in tribunale: "Mi imbarazzo"

Nicola Porro, durante l'ultima puntata di Quarta Repubblica, ha mandato in onda alcuni audio registrati da Radio Radicale della deposizione resa negli scorsi giorni da Giuseppe Conte, di fronte ai giudici del processo Open Arms ai danni di Matteo Salvini, l’ex ministro dell’Interno del suo governo giallo-verde, a processo per sequestro di persona. Il conduttore e giornalista ha trasmesso anche sul suo sito - in un articolo titolato "'Mi imbarazzo, è così clamoroso'. L’eurofiguraccia di Conte al processo" - le parti più imbarazzanti della sua testimonianza. Non solo il leader del Movimento 5 stelle ha detto tanti "non ricordo" su situazioni in cui era e avrebbe dovuto essere il protagonista visto che all'epoca, come sottolinea Porro, Conte era presidente del Consiglio.

Di fatto questo è il primo caso in assoluto in cui un premier testimonia in Tribunale contro un suo ex ministro. "Giuseppi dice di non aver mai sentito parlare di terroristi sulla Open Arms, di non aver avuto informazioni di contatti tra scafisti e Ong, di non aver mai parlato con Salvini sul caso Open Arms. Ma anzi che era il leghista a voler indebolire il primo ministro", scrive Porro. Non solo. Come nota il conduttore, "Conte sembra ben preparato alle domande del pubblico ministero, quando viene interrogato dall’avvocato della difesa non fa una bella figura. E risponde con tanti 'non ricordo', 'la mia memoria è limitata', 'nella mia testa ronzano tante questioni', 'dovrei rileggere questa memoria'".