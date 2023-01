Messina Deanro, Vespa al comandante del Ros: "Attività sessuale frequente"

19 gennaio 2023 a

A Porta a Porta niente di meno di Lucio Arcidiacono. Il comandante responsabile del Primo Reparto del Ros che ha arrestato Matteo Messina Denaro è stato ospite di Bruno Vespa nella puntata di mercoledì 18 gennaio. Qui, su Rai 1, il colonnello ha spiegato l'operazione che ha portato alla cattura del boss dopo trent'anni di latitanza. A incalzarlo, un Vespa scatenatissimo. Il conduttore si è lasciato andare a domande personali: "Messina Denaro aveva un'attività sessuale frequente. Ma le donne andavano con Bonafede (falso nome utilizzato dal boss) o con Messina Denaro?".

La domanda è chiara. Il giornalista ha chiesto se qualcuno sapesse della sua vera identità. Ed ecco che Arcidiacono ha subito messo le mani avanti: "Guardi, insomma, non posso riferire nulla". Intanto gli investigatori stanno cercando nuovi documenti nel secondo rifugio del boss di Castelvetrano. Un luogo sicuro raggiunto dallo stesso comandante: "C’è ancora tantissimo lavoro da fare, ora viene il difficile. C’è molto materiale da analizzare e dobbiamo andare avanti. La missione non è finita", sono state le sue parole.

Ma Arcidiacono non ha potuto nascondere la propria soddisfazione: Matteo Messina Denaro "era sorpreso di essere stato scoperto. Inizialmente non mi ha detto le sue generalità poi davanti alle mie insistenze lo ha fatto. Il contatto con lui è stato particolare - ha concluso - mi resterà per sempre. Finalmente avevo davanti l’obiettivo per cui avevamo fatto tanti sacrifici".