The Voice senior, esplode il caso Peppe Quintale

Esplode il caso Peppe Quintale. A The Voice Senior la seconda puntata delle Blind audition scorre liscia come l'olio tra performance azzeccate e altre meno. Tra queste ultime è giusto menzionare l'esibizione di Concetta Gangi, nome d'arte Farida. La signora, che gode di una certa popolarità in Polonia, in Italia è pressoché sconosciuta ma probabilmente non agli addetti ai lavori. Quelli con la memoria di ferro ricorderanno una sua collaborazione con Renato Zero, niente di meno che. Una amicizia ("Era mio fan", ricorda lei) finita malissimo, con rapporti interrotti perché "due primedonne non possono tre insieme", come sottolineato con un certo orgoglio dalla cantante.

Per lei però l'esperienza nello show musicale di Rai 1 condotto da Antonella Clerici è finita subito, e malissimo. Il coraggio non le manca, avendo portato addirittura Vedrai Vedrai, perla intoccabile di Luigi Tenco. Risultato: nessuno dei giudici si gira per prenderla in squadra. Clementino, i Ricchi e poveri, Loredana Bertè e Gigi D'Alessio non sono rimasti per nulla colpiti dalle doti di Concetta/Farida, ma sorpresi, questo sì, dal conoscere l'identità della signora.

Va un po' meglio all'altro ospite "vip in incognito". Peppe Quintale è tra i più famosi speaker radiofonici italiani, nonché personaggio già visto e spesso in tv, non ultimo alle Iene. Si esibisce in Alta marea, altro classicone di Antonello Venditti a forte rischio inflazione. Alla fine, per lui si gira solo Clementino: meglio accontentarsi. Il problema, però, è regolamentare. "Ho sempre cantato, anche mia madre mi diceva sempre che dovevo cantare e quindi eccomi qua", ha spiegato lui. Ma forse non poteva farlo a The Voice Senior a causa dell'età: lo show, sottolineano i telespettatori sui social, è riservato ai concorrenti ove 60. Tecnicamente, Quintale essendo nato il 4 agosto del 1963 è ancora fuori dal limite per pochi mesi. E la svista è stata fatta subito notare alla Clerici.