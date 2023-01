Elisabetta Canalis torna in tv: una grossa sorpresa, ecco su che canale

21 gennaio 2023 a

Nuovo impegno per Elisabetta Canalis. L'ex Velina, dopo il flop di Vite da copertina, potrebbe tornare in tv. Nonostante la showgirl sia corteggiatissima da tantissime reti, una tra tutte sarebbe riuscita nell'intento di averla alla guida di un nuovo show. Si tratta di Sky. Stando al settimanale Vero la Canalis condurrà un programma incentrato sul mondo della moda, argomento che la 44enne sarda conosce bene dato il suo lavoro di modella in giro per il mondo e la passione per borse e scarpe.

Al momento l'ex Velina vive a Los Angeles insieme al marito Brian Perri e la figlia Skyler Eva. Il sogno della showgirl è però quello di tornare a vivere in Italia non appena il marito, chirurgo ortopedico, andrà in pensione. La loro è una storia nata nel 2012, quando entrambi hanno partecipato a una festa di Halloween.

Due anni dopo si sono sposati ed Elisabetta ha deciso di mettere temporaneamente da parte la sua carriera. Così si è trasferita in pianta stabile negli Stati Uniti ed è diventata mamma di Skyler Eva nel 2015. Solo lo scorso anno la Canalis ha deciso di tornare in Italia per accettare la conduzione di Vite da copertina. La trasmissione di Tv8 ha però chiuso in anticipo a causa dei bassi ascolti.