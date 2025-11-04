Quanta ipocrisia sui giornalisti, "bravi solo se nascondono il tifo"

Hanno seccato due stagisti a Sky, celebre piattaforma. È successo domenica. I due sono stati pizzicati in diretta mentre esultavano per l’autogol in Verona-Inter 1-2: Frese regala la vittoria ai nerazzurri al 93’ e i ragazzotti si lasciano andare all’esultanza barbara, ignari di essere dentro l’inquadratura. La cosa poteva essere derubricata a ’na cazzata e i due giustamente rimbrottati ma, si sa, nell’era dello strapoliticamente corretto nulla è concesso e figuriamoci se la cosa straripa nell’avvelenato universo del pallone.

Fatto sta che i social hanno diffuso la clippettina e i tribunali virtuali hanno moltiplicato l’indignazione al grido di «vergogna! A Sky son tifosi!». Pensa te, è così: persino a Sky giornalisti, impiegati e passanti hanno la loro squadra del cuore come nel resto del globo. Ora, non sappiamo se i due malcapitati siano bravi, bravissimi, novelli Gianni Brera o scarsi, scarsissimi e, banalmente, la goliardata sia servita come pretesto per spedirli alle rispettive maison, ma in assenza di migliori motivazioni ci sentiamo di dire che la “ghigliottina” ci è parsa esagerata e un filo ingiusta.