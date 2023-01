Verissimo, Federico Fashion Style: "Come ho capito di essere gay"

21 gennaio 2023 a

Federico Fashion Style ha fatto coming out nel salotto di Silvia Toffanin. Un momento, quello accaduto a Verissimo, che ha fatto molto discutere, anche perché sul parrucchiere giravano tante voci ormai da anni. Nel programma di Canale 5 il diretto interessato ha raccontato alla padrona di casa i dettagli della storia d’amore vissuta per 17 anni con Letizia Porcu.

Quest’ultima è la madre di sua figlia Sophie: la loro relazione è finita pochi mesi fa. “Io e Letizia ci siamo amati per 14 anni, poi 3 anni fa ho capito di essere gay”, ha confessato alla Toffanin. “Quando gliel’ho detto - ha aggiunto - lei già lo sapeva ma ha deciso comunque di restarmi accanto in questi ultimi tre anni. La nostra storia era consensuale e forse le conveniva così”. Il parrucchiere dei vip si è quindi aperto a tutti gli effetti sulla sua vita privata, che era sempre stata particolarmente attenzionata.

"L'amore tra me e Letizia era reale - ha assicurato - per 14 anni abbiamo avuto una relazione d'amore come tutte le coppie normali, nonostante quello che la gente diceva di noi. Letizia è la persona più importante della mia vita ma non potevo darle ciò che lei desiderava, non potevo sposarla. Solo a pronunciare la parola matrimonio mi sentivo un nodo alla gola. Quando le ho confidato di essere omosessuale l'ho fatto a cuore aperto, in lacrime, senza nasconderle nulla".