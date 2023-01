La7, Caterina Balivo in grossi guai: perché rischia di sparire

22 gennaio 2023 a

Caterina Balivo era perfettamente consapevole delle difficoltà che sarebbero sorte accettando di condurre un quiz show nella fascia pre-serale di La7. Purtroppo gli ascolti sono stati addirittura inferiori alle attese, dato che lo share è spesso stato al di sotto del 2%. Non sorprende quindi che l’azienda di Urbano Cairo abbia deciso di mettere in dubbio il futuro di Lingo.

Stando a quanto riporta TvBlog, il quiz condotto dalla Balivo andrà in onda con le puntate inedite fino al 28 gennaio, dopodiché verrà fermato e verranno trasmesse per circa tre settimane una sorta di “best of” di alcune delle 100 puntate passate. Lo scopo è quello di provare a fidelizzare il pubblico, dato che il direttore di rete Andrea Salerno vorrebbe confermare una nuova edizione: secondo TvBlog, l’editore Cairo non sarebbe della stessa opinione perché avrebbe delle perplessità sui costi.

Parlando invece della Balivo, nei mesi scorsi si era parlato della sua partecipazione nella giuria de Il Cantante Mascherato, il game show condotto da Milly Carlucci su Rai1. La sua presenza era in bilico per via degli impegni con La7, ma adesso è arrivata la conferma che non ci sarà: di conseguenza già hanno iniziato a circolare nomi di possibili sostituti.