Simona Ventura, la sua prima volta in tv: com'era nel 1985

Carramba che sorpresa. Fabio Fazio al tavolo di Che tempo che fa, su Rai 3, ospita Simona Ventura e le regala, si fa per dire, un momento di grande imbarazzo.

"Oddio...", SuperSimo si porta le mani davanti al volto non appena capisce cosa sta per andare in onda: un estratto della sua prima apparizione in tv, non da conduttrice ma da ospite del Gioco delle coppie, il primo celeberrimo dating show del piccolo schermo di casa nostra. La Ventura, giovanissima, esibisce il perfetto look dell'epoca, il 1985: permanente e capigliatura piuttosto ingombrante, giacca dal tema vistoso con le classiche spalline "da combattimento", fuseaux neri e collant a vista. Il sorriso è sempre quello, invece: contagioso.

"Io sono una ragazza spensierata, mi piace farmi passare i pensieri sopra la testa perché sono giovane e mi voglio divertire. Quindi allegria!", si presentava così davanti a Marco Predolin."Io non vedevo l'ora di vincere il premio, ero andata proprio per quello", ammette candidamente oggi, in studio da Fazio. "Il vecchio naso che fine ha fatto? Si sposta?", chiede malizioso Nino Frassica, a proposito del ritocchino estetico della conduttrice. "Non era un brutto naso", aggiunge Mara Maionchi. E Max Giusti infierisce: "All'epoca rifarsi il naso era normale". "Ma all'epoca cosa???", è la risposta tra il piccato e il simpatico della Ventura, bellissima oggi come allora.