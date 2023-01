Eleonora Daniele, un drammatico appello: "Dovete salvarvi"

24 gennaio 2023 a

a

a

Eleonora Daniele perde le staffe. Accade nella puntata di Storie Italiane in onda martedì 24 gennaio su Rai 1. Qui ancora una volta si parla di violenza domestica. Il caso è quello di Giorgia, una mamma di tre bambini, che a 25 anni è stata aggredita dall’ex compagno nel giorno della Vigilia di Natale. L'uomo era sotto l’effetto di stupefacenti, ha accoltellato la sua vittima davanti agli occhi dei figli, arrivando a colpirla violentemente alla carotide con un paio di forbici.

"Questi ultimi minuti...": Eleonora Daniele disperata, ecco la ragione delle sue lacrime

La donna aveva già denunciato l'ex nel 2019. Salvo poi ritirare la denuncia. Ora Giorgia, in collegamento da casa, racconta la tragica vicenda. Di fronte a lei la conduttrice visibilmente commossa e arrabbiata: "Non sottovalutiamo mai le denunce di una donna - tuona -. Denunce psicologiche, denunce fisiche. Da anni è un nostro appello quotidiano. Soprattutto non sottovalutate l’atteggiamento dell’uomo violento, non lo potete cambiare, dovete salvarvi".

"Ho avuto davvero paura...": l'aggressione che ha sconvolto Eleonora Daniele

A indignarla ancora di più la difesa dell'uomo che si appella a una perizia psichiatrica. Eppure, come ricorda la Daniele, oltre alla disumana reazione violenta dietro l'aggressione c'è anche l’abuso di droghe. Non a caso l'ex di Giorgia ha alle spalle diversi precedenti per cui è ben noto alle forze dell'ordine.