Viva Rai 2, "Meloni e l'Istituto Luce": scoppia il caso-Fiorello

24 gennaio 2023 a

a

a

Una clip video che ha fatto particolarmente discutere. Questa mattina a VivaRadio2 è andato in onda il racconto della missione in Algeria del premier Giorgia Meloni in perfetto stile "istituto Luce".

"Si mettano i tappi alle orecchie". Fiorello nel mirino, chi lo difende

La gag sulle immagini che raccontano la missione della Meloni in nord Africa ha i toni dello storico commentatore dei cine-giornali del Ventennio e di fatto le immagini trasmesse all'interno della striscia quotidiana di Fiorello su Rai 2 sono di fatto in bianco e nero. Un gusto vintage per una clip satirica che ha accompagnato la mattinata di milioni di italiani, considerando gli ascolti da record che fa VivaRai2.

"Questa è dedicata a Nicola": Messina Denaro, Fiorello commuove tutti in diretta



Ma a quanto pare questo tipo di cine-giornale in chiave moderna e ribadiamo con il piglio della satira non è piaciuto a chi quotidianamente sui social commenta le puntate di VivaRai2. Il pubblico si è diviso. C'è chi punta il dito contro Fiorello con un pizzico di amarezza: "Fiorello fa una satira quasi sempre bonaria...non capisco dove voglia andare a parare questo Cinegiornale da Ventennio sulla Presidente del Consiglio in Algeria", scrive uno dei follower del programma su twitter. Ma a questa critica rispondo altri utenti che invece hanno apprezzato la gag di VivaRai2: "La Meloni con l'istituto luce. Centratissimo", scrive un follower. E ancora: "Mi sto a senti male, l'istituto luce per la visita in Algeria della Meloni", scrive un altro. Insomma la gag di Fiorello ha diviso il pubblico sui social. Ma di certo questa volta la clip di VivaRai2 ha fatto parecchio discutere.